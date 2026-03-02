El pronóstico de Luis Caputo sobre el futuro del dólar y la inflación

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este lunes que seguirá comprando dólares en la medida en que no se comprometa la estabilidad del tipo de cambio, ratificó el esquema de bandas y anticipó que la inflación de febrero estará por debajo del 2,9% de enero.

Asimismo, aclaró que el Poder Ejecutivo no enviará una reforma tributaria propiamente dicha, sino que a medida que se consolide el superávit fiscal el gobierno avanzará en la reducción de los impuestos que considere adecuados.

El jefe del Palacio de Hacienda instó a los empresarios a animarse a invertir porque “el riesgo kuka” no existe más, porque “el kirchnerismo no va a volver”.

El ministro remarcó que la aprobación de la reforma laboral y la Ley de Inocuidad Fiscal tiene como objetivo formalizar la creación de empleo y fortalecer el financiamiento dentro del mercado interno a través del ahorro de los argentinos.

Estimó que existen cerca de US$170.000 millones en los colchones que podrían canalizarse en crédito a empresas.

“Hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, explicó.

Caputo sostuvo: “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.

“El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”, insistió el funcionario.

Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%”. “El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.

Respecto de la inflación, señaló: “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”. “En febrero creo que la inflación dará más baja que 2,9%, pero cuánto es más difícil saberlo”, aclaró el ministro.

En esa línea sostuvo que si se mantienen "en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que a lo sumo puede demorarse algún mes. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase”, aseveró.

En otro orden, Caputo descartó un canje de los bonos que vencen en 2029 y 2030 que habían sido emitidos para la reestructuración de la deuda por Martín Guzmán.

“Cuando se hacen los números finitos, con una participación de 60% veías que el ahorro en términos de flujos no era significativo, era solo de US$1000 millones”, explicó Caputo para justificar la decisión de no avanzar en ese sentido.

Respecto de la situación en Medio Oriente, recalcó que “es un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar, y está afectando la apertura de los mercados y tendrá consecuencias”.

“Me alegro de la decisión del presidente de estar alineado del lado adecuado”, dijo Caputo. Consultado sobre el impacto en el país, destacó que el “mejor escudo contra shocks externos es tener los fundamentals en orden”.