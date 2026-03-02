El sector automotriz celebró la eliminación total del impuesto interno a los autos

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) expresó su respaldo a la aprobación de la ley de reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo y sancionada por el Congreso, que incluye un punto clave para el sector: la eliminación definitiva del impuesto interno a los vehículos.



Desde la entidad que nuclea a las terminales automotrices radicadas en el país destacaron que la medida forma parte de la agenda que la industria viene trabajando junto al Ministerio de Economía y sus equipos técnicos, y la calificaron como un paso relevante para ordenar el esquema tributario que afecta al mercado automotor.

Impuesto interno, un tributo “distorsivo”

El impuesto interno fue durante años uno de los factores que más distorsionó los precios de los 0 km en la Argentina. Su estructura por escalas impactaba principalmente en vehículos de gama media y alta, aunque en distintos momentos también alcanzó a modelos de producción nacional.

Un primer alivio había llegado en febrero de 2025, cuando a través del Decreto 50 se suspendió la primera escala del tributo, que afectaba a varios modelos de gama media. Ahora, con la nueva ley, la eliminación es total y alcanza también a los vehículos que aún permanecían gravados.

Para ADEFA, esta decisión corrige distorsiones acumuladas en la estructura de precios, ordena el esquema tributario, mejora la competitividad en el mercado interno y aporta previsibilidad a las terminales y a toda la cadena de valor.

En la práctica, la medida podría traducirse en una recomposición de precios relativos y en un escenario más claro para la planificación productiva y comercial de las marcas.

Para ADEFA, la reforma puede ser “una oportunidad”

Más allá del aspecto impositivo, ADEFA también destacó el alcance de la reforma laboral. Según la entidad, la nueva normativa representa una oportunidad para impulsar la creación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa la industria automotriz.

El sector viene señalando desde hace años que la competitividad no depende únicamente del tipo de cambio o de la demanda interna, sino también del marco regulatorio y de los costos estructurales asociados a la producción.

Desde la asociación remarcaron que este nuevo marco regulatorio es determinante para la planificación a mediano y largo plazo, tanto en materia de inversiones como de sostenimiento del empleo.

Además, consideraron que la eliminación del impuesto interno constituye un avance en el proceso de “normalización” del sector y subrayaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar reglas claras y estables en el tiempo.

La entidad también planteó que la medida permite profundizar la agenda de reducción de la carga tributaria a nivel nacional y abre el debate sobre los desafíos pendientes en los ámbitos provinciales y municipales. (TN)