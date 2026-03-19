Se encuentra abierta la incorporación de soldados voluntarios al Ejército argentino

El Comando de la 3ra. División de Ejército informó que está abierta la inscripción para el ingreso de soldados voluntarios.

Los interesados, jóvenes entre 18 y 24 años de ambos sexos, de Bahía Blanca y la región, pueden solicitar información en los siguientes contactos:

-Teléfono 291- 4880110, interno 228 (de 9 a 13)

-Whatsapp: 291-5380022

-Sitio web: www.argentina.gob.ar/ejercito/incorporación

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Requisitos a tener en cuenta:

-Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado.

-Tener entre 18 y 24 años de edad al momento de la incorporación.

-De estado civil soltero, pudiendo tener hijos y/o personas legalmente a cargo.

-Tener estudios primarios aprobados.

-No poseer antecedentes penales.

-Poseer buenas condiciones físicas y de salud.

-Aprobar el curso de admisión.

"Te invitamos a sumarte a una fuerza armada con más de 200 años de historia y una misión inalterable: prepararse para defender a la Patria, la Soberanía Nacional y a los ciudadanos argentinos. Te ofrecemos diferentes alternativas de carrera militar: Oficial, Suboficial y Soldado, para ello deberás estudiar, entrenarte fuerte y sentir un profundo respeto por los símbolos patrios y los valores del general San Martín", señalaron.