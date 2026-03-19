Se encuentra abierta la incorporación de soldados voluntarios al Ejército argentino
La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años de Bahía Blanca y la región. Los postulantes deberán cumplir requisitos básicos de estudios, salud y antecedentes
El Comando de la 3ra. División de Ejército informó que está abierta la inscripción para el ingreso de soldados voluntarios.
Los interesados, jóvenes entre 18 y 24 años de ambos sexos, de Bahía Blanca y la región, pueden solicitar información en los siguientes contactos:
-Teléfono 291- 4880110, interno 228 (de 9 a 13)
-Whatsapp: 291-5380022
-Sitio web: www.argentina.gob.ar/ejercito/incorporación
Requisitos a tener en cuenta:
-Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado.
-Tener entre 18 y 24 años de edad al momento de la incorporación.
-De estado civil soltero, pudiendo tener hijos y/o personas legalmente a cargo.
-Tener estudios primarios aprobados.
-No poseer antecedentes penales.
-Poseer buenas condiciones físicas y de salud.
-Aprobar el curso de admisión.
"Te invitamos a sumarte a una fuerza armada con más de 200 años de historia y una misión inalterable: prepararse para defender a la Patria, la Soberanía Nacional y a los ciudadanos argentinos. Te ofrecemos diferentes alternativas de carrera militar: Oficial, Suboficial y Soldado, para ello deberás estudiar, entrenarte fuerte y sentir un profundo respeto por los símbolos patrios y los valores del general San Martín", señalaron.