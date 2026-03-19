"Prevención motochorros": tres detenidos durante un nuevo operativo policial

Tres detenidos, que eran buscados por la justicia, fue el principal saldo que dejó un nuevo operativo policial. Fue liderado por personal de la comisaria Primera y contó con el apoyo de la Policía Local Motorizada y el Destacamento Patagonia.

Denominado "Prevención motochorros", la acción se llevó a cabo entre las 18 y las 22 de este jueves en los barrios Pedro Pico y Thompson.

En consecuencia, en Brown y EE.UU. se detuvo a Juan Chalas, de 52 años, por un paradero activo. Además, en Pedro Pico y Teniente Farías se capturó Edgardo Rubén Báez, de 36, con una situación similar por robo agravado. Por último, y en el mismo retén, se detuvo a Franco Paz, de 22 años, por una causa de violencia familiar.

Desde la fuerza señalaron que "este tipo de operativos se realizan en base al estudio de los mapas del delito" y que se trabaja en "conjunto con la Jefatura Departamental y la Subsecretaría de Seguridad del Ministerio provincial a cargo de Federico Montero".