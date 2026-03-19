Recuperan dos motos robadas y buscan a un sospechoso que escapó por las vías del tren

Durante un recorrido de prevención realizado esta tarde, personal de la Comisaría Quinta detectó a dos hombres manipulando el sistema eléctrico de una moto en la vía pública, en inmediaciones de Eva Duarte al 2800.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos emprendieron la fuga a pie hacia el sector de vías férreas. Si bien uno de ellos fue identificado como Eliseo Frías, de 37 años, ambos lograron escapar y hasta el momento no fueron capturados.

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En el lugar, los efectivos inspeccionaron una moto marca Keller 110 cc, de color rojo. Tras verificar sus datos, constataron que registraba un pedido de secuestro activo por hurto, denunciado el pasado 14 de este mes.

Además, en un descampado cercano, los uniformados hallaron una segunda moto, una Bajaj Rouser NS200 blanca, que se encontraba oculta bajo un nylon.

El rodado también presentaba un pedido de secuestro activo, en este caso por un hecho denunciado ese mismo día.

Ambos rodados fueron secuestrados y puestas a disposición de la UFIJ N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que interviene en la causa.