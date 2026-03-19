Recuperan un auto robado y aprehenden a un menor

Un vehículo que había sido sustraído en la vía pública este jueves fue recuperado horas después, tras un operativo policial que permitió la aprehensión de un menor, presuntamente autor del ilícito.

El hecho se registró alrededor de las 15.30, cuando fue denunciada la sustracción de un Volkswagen Gol Power que se encontraba estacionado en Vieytes al 1.200.

A partir de tareas investigativas y del aporte de las cámaras del Centro Único de Monitoreo, personal del Comando de Patrullas logró interceptar el rodado a las 16.45 en Tucumán al 1.700.

En ese lugar se procedió a la aprehensión de un menor de 17 años, quien habría sido captado por las cámaras mientras conducía el vehículo sustraído.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven. Además, se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

La carátula es hurto automotor.