Hallan abandonada una moto denunciada como robada

La Policía de Punta Alta informó que esta madrugada apareció abandonada en el barrio Nueva Bahía Blanca una moto que había sido denunciada como robada.

Se trata de una Corven de 150cc negra que tenía pedido de secuestro por hurto desde el pasado lunes 16 de febrero.

Fue encontrada por personal de la Estación Comunal y de la Fuerza Barrial de Aproximación alrededor de las 2:15, en la esquina de San Luis y Formosa, durante un patrullaje.

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Agregaron que no tenía colocada la patente y le faltaba el tapón del tanque de combustible.

La moto quedó secuestrada, a disposición de la Ayudantía Fiscal rosaleña.