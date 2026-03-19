Dos presos de Dolores, condenados por homicidio, extorsionaron a un bahiense

En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N° 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, el Juzgado de Garantías Nº 4 ordenó la detención de Cecilio Rasch y su sobrino Alexis, quienes ya están presos en la Unidad Penal N° 6 de Dolores, al acusarlos de haber extorsionado por un millón de pesos a un bahiense.

Según la causa, el hecho se produjo entre el 26 y el 27 de noviembre pasados, cuando los imputados, simulando ser policías, se pusieron en contacto con la víctima y lo intimidaron para que les entregara una suma de dinero.

Días antes, el hombre se había contactado con una mujer a través de una plataforma denominada “Kismia”, con quien más tarde continuó en contacto por WhatsApp y se enviaron fotos con contenido sexual.

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Es así, que recibió el llamado de los supuestos policías para informarle que la mujer era menor de edad y que los padres lo había denunciado por abuso, por lo que debía realizar el envío de dinero para evitar el avance de la investigación.

El análisis de los contactos, las transacciones y las tareas investigativas permitieron llegar hasta Cecilio y Alexis Rasch que se encontraban privados de la libertad, cumpliendo condenas por homicidio agravado por empleo de arma de fuego, a 10 años y 8 meses de prisión y 12 años de prisión, respectivamente.