El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 20 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una mínima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será nuboso con algunas precipitaciones, viento leve del sector sur y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo continuará nuboso con algunas precipitaciones y viento moderado del sector sur. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, finalmente, se mantendrá con las mismas características nubosas con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.