El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 20 de marzo en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 20 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 18 grados y una mínima de 22 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será nuboso con algunas precipitaciones, viento leve del sector sur y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo continuará nuboso con algunas precipitaciones y viento moderado del sector sur. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, finalmente, se mantendrá con las mismas características nubosas con precipitaciones, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 18 grados.