Los comerciantes de Don Bosco siguen reclamando un puente alternativo sobre el Canal

Los comerciantes de calle Don Bosco reclamaron en el día de ayer, en el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof, por la colocación de un puente sobre el Canal Maldonado para que pasen los peatones antes de que se inicie con la demolición del colocado sobre esa arteria y que quedó dañado por la inundación.

Carlos tiene su kiosco a escasos metros del puente de Don Bosco y comentó a La Nueva. las dificultades que está teniendo de un tiempo a esta parte con respecto a la merma de ventas y el día a día:

"A mí me entró hasta un metro treinta de agua, cuando entré tenía 20 centímetros de barro, 10 centímetros dentro de la heladera, perdí casi toda la mercadería, muchos cigarrillos, con lo que ello conlleva desde lo económico, tuve que arreglar la heladera y ahora estamos subsistiendo como podemos", indicó.

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"Hace 26 años que estoy acá, pero lo de un tiempo a esta parte es terrible. Tuvimos la pandemia, el temporal de viento y ahora la inundación, la verdad que estamos en una situación muy complicada, pero intentamos subsistir como se puede", aseguró.

Carlos tiene su Kiosco en la bajada del puente

Con respecto al reclamo expuesto en la mañana de ayer, donde se reunieron vecinos del sector solicitando por la colocación de un puente alternativo, decía:

"Ayer estuvimos exponiendo las dificultades que tenemos, juntando firmas para que nos hagan un puente peatonal antes que tiren el puente de Don Bosco. Nos prometieron un puente sobre Líbano, pero por ahora no vemos nada y ya están trabajando sobre el de Don Bosco. En esta cuadra estamos todos los negocios a punto de cerrar y si se corta definitivamente la circulación peatonal, no sabemos qué vamos a hacer".

"En este momento estoy trabajando a un 30% de lo que lo hacía previo a la inundación, porque no tengo los colectivos, los autos, los camiones que muchos de ellos paraban para comprar algo y seguir y eso lo hemos perdido. Si no se puede pasar peatonalmente aunque sea, ni siquiera los chicos que van a los colegios cercanos pasan por este lugar y es justamente quienes se detienen a comprar algo. En este momento el otro puente que se podría colocar si no ponen el de Líbano es el de Sixto Laspiur, que está varias cuadras de acá", finalizó.

Fernando, dueño de la pollería a media cuadra del puente, aseguró que de no colocarse una alternativa factible antes del derrumbe del actual, puede llevar al cierre definitivo de los pocos comercios que quedan en pie en las cuadras aledañas:

Fernando es dueño de una pollería de la cuadra.

"Dijeron que pronto van a tirar el puente de Don Bosco y se nos va a terminar la poca circulación que tenemos en este momento. Por acá pasan caminando los que tienen que ir al otro lado de la rotonda, los que van a tomar el colectivo o llevar los chicos al colegio. Nuestro temor es que se corte definitivamente y todavía no tenemos ningún tipo de información concreta de si van a poner el puente que nos prometieron", indicó.

"Necesitamos una alternativa para el paso de la gente. Si no es en Líbano, que sea de alguna manera cerca de acá, porque sino ya nadie va a pasar por esta cuadra hasta que se termine de hacer el de Don Bosco. No tenemos una solución concreta, nadie nos viene a decir realmente qué van a hacer y estamos desesperados", expresó.

La situación económica general, sumado a los inconvenientes generados por la inundación y posteriormente al cierre de la circulación vehicular son las expresiones recurrentes de los vecinos del sector:

"Yo estoy trabajando al 70% menos de lo que lo hacía previo a la inundación. El vehículo que pasaba antes por acá, ahora lo hace por Chaco o Sixto Laspiur y no vuelve para venir a comprar a esta cuadra. Si nos mantenemos es porque tenemos una clientela fiel que hace una vuelta bárbara para venir al local, pero si encima se corta el paso de Don Bosco nos terminan de matar", afirmó.

"Necesitamos que vengan y nos digan concretamente que va a pasar con la circulación peatonal. Nosotros estamos de acuerdo con que se hagan las obras sobre el puente de Don Bosco, pero pedimos por favor que pueda pasar aunque sea la gente caminando. Si no ponen un puente acá para que pasen las personas a pie o en moto, como ocurre ahora, la venta sería cero. Queremos que pongan un puente, como sea, de cartón, lo que sea, pero que lo pongan", finalizó.

Por último, Soledad, dueña de la forrajearía de la cuadra, manifestó que sus escasos cliente temen por el cierre del paso y todos los inconvenientes logísticos que esto acarrea:

Soledad dijo que las ventas cayeron entre un 50 y 60 %

"Lo que nosotros estamos solicitando es un puente alternativo, no solo porque si se corta la poca circulación que tenemos nosotros morimos, si no por las familias que pasan acá todos los días para la Escuela 61, que está acá a una cuadra, a la Escuela 55 que está después de las vías, a los jardines, etcétera. Si ellos tiran el puente, sin poner el alternativo que se dijo que se iba a poner en calle Líbano, toda esa gente tiene que dar un rodeo gigante para pasar", aseguró.

"A nosotros nos dijeron que iban a realizar un puente peatonal sobre Líbano cuando demolieron el de Pampa Central, pero no tenemos ningún tipo de novedad con respecto a ésto y nuestro temor es que no se haga y quedemos sin el poco movimiento que hay ahora". dijo la comeciante.

"Lo único que nos aseguraron es que se iba a colocar el alternativo antes de que demolieran el de Don Bosco, pero hasta ahora no vemos nada y tenemos temor de que no se concrete. Lo único que vemos son los trabajos sobre el de Don Bosco, que ya están prontos a demolerlo y todavía no hicieron nada con respecto al alternativo prometido". afirmó.

"Yo perdí el 80% de mi mercadería con la inundación y vendo el 50 o el 60% menos de lo que lo hacía antes del temporal. Tengo clientes re fieles que dan todo el rodeo para venir a comprar a la forrajearía, pero si encima se corta el paso de Don Bosco y no hay una alternativa cercana a esta cuadra nos termina de ahorcar", finalizó.