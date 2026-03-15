Súper gripe H3N2: ¿cuándo y cómo puede impactar en Bahía?

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de adelantar la campaña de vacunación antigripal para 2026 encendió una señal de alerta sanitaria que también se siente en Bahía Blanca. La circulación sostenida de la variante H3N2-K en el hemisferio norte, sumada a su alta capacidad de contagio, llevó a las autoridades a acelerar las estrategias de prevención antes de la llegada del otoño.

El objetivo es claro: evitar que el sistema de salud llegue al invierno con una población vulnerable poco protegida frente a una cepa que ya generó brotes importantes en Europa y América del Norte.

En este contexto, especialistas locales coinciden en que la clave para enfrentar la temporada será la vacunación temprana y la preparación del sistema sanitario.

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Una temporada que podría adelantarse

Uno de los interrogantes centrales es cuándo podría comenzar a sentirse el impacto de esta variante en la ciudad.

El jefe del servicio de Neumonología del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna, Fernando Piumatti, explicó que los modelos epidemiológicos actuales anticipan un posible adelantamiento de la circulación viral.

“De acuerdo con las evaluaciones epidemiológicas actuales, se estima que la temporada de mayor circulación viral podría adelantarse. En función de esta proyección, también ya se tomaron medidas para anticipar la llegada de las vacunas y el inicio de la campaña de vacunación”, señaló.

El especialista aclaró que todavía no existe una fecha exacta para el comienzo del aumento de casos, aunque todo indica que podría ocurrir antes del pico habitual.

“Si bien aún no es posible establecer una fecha exacta, se considera probable que no ocurra en los meses habituales de junio o julio”, indicó.

En otras palabras, el escenario más probable es que la actividad viral empiece a crecer antes de lo esperado, lo que justifica la decisión de adelantar la campaña de inmunización.

La variante que preocupa

La gripe H3N2 no es nueva. Forma parte del virus de influenza A que circula cada año y que está contemplado en la vacuna estacional. Sin embargo, el brote actual está asociado a una mutación conocida como subclado K.

El infectólogo Ricardo Tejeiro explicó que esta modificación genética alteró parcialmente la forma en que el sistema inmunológico reconoce al virus.

“Las cepas son las que componen la vacuna todos los años. En este caso, el virus mutó y nuestros anticuerpos no lo reconocieron, por eso sorprendió al hemisferio norte”, señaló.

A pesar de esta mutación, los especialistas remarcan que no se trata de un patógeno nuevo como ocurrió con el coronavirus. Se trata de una variante de un virus conocido, lo que permite anticipar estrategias de prevención y tratamiento.

Vigilancia epidemiológica y preparación hospitalaria

Ante este escenario, los hospitales ya comenzaron a reforzar sus protocolos internos.

Piumatti explicó que los centros de salud deben prepararse para un posible aumento de consultas respiratorias.

“En este contexto, es recomendable que los hospitales realicen previsiones adicionales, sobre todo en lo que respecta a vigilancia epidemiológica, control de infecciones y capacidad asistencial, para evitar la saturación del sistema y reducir la transmisión dentro del hospital”, señaló.

Entre las medidas principales mencionó la necesidad de reforzar prácticas que demostraron ser eficaces durante la pandemia.

“Reforzar el uso de barbijo, higiene de manos y aislamiento respiratorio. Todas medidas que ya han demostrado ser de alta eficacia para evitar la transmisión”, afirmó.

Además, indicó que los hospitales deben prever una mayor demanda de recursos médicos.

“Tener protocolos claros para el manejo de pacientes con síndrome gripal, preparación para una mayor demanda de oxígeno y soporte respiratorio, entre otras medidas que ya hemos aplicado para otras situaciones similares”, explicó.

También remarcó que uno de los puntos más importantes es proteger a quienes trabajan en el sistema sanitario.

“Y de suma importancia priorizar la vacunación del personal de salud. En el caso de nuestro hospital, comenzará el 11 de marzo”, indicó.

El papel clave de la vacunación

La vacunación sigue siendo el principal instrumento para reducir las complicaciones de la gripe.

Piumatti destacó que todavía existe desinformación sobre su efectividad.

“Resulta sorprendente que, en 2026 y luego de una pandemia reciente en la que la vacunación modificó de forma sustancial la evolución de la mortalidad por COVID-19, aún existan cuestionamientos sobre la relevancia de la prevención con vacunas”, expresó.

El neumonólogo aclaró que la vacuna no siempre evita la infección, pero sí reduce de manera significativa los cuadros graves.

“La vacuna contra la influenza no siempre evita todos los casos de enfermedad o síndrome gripal, pero sí reduce significativamente el riesgo de desarrollar formas graves, requerir hospitalización o morir por complicaciones”, explicó.

Según datos citados por el especialista y por la Organización Mundial de la Salud, la eficacia promedio para prevenir enfermedad sintomática se ubica entre el 40% y el 60%.

En términos de impacto sanitario, las cifras son aún más contundentes.

“Datos epidemiológicos precisos refieren que la vacuna reduce el riesgo de hospitalización por gripe en alrededor de 35 a 40 por ciento en adultos. En adultos mayores las cifras son cercanas al 50 por ciento”, indicó.

El médico agregó que en niños y adolescentes la reducción del riesgo de hospitalización o atención de urgencia puede ubicarse entre el 40 y el 48 por ciento.

Expectativa por la llegada a Bahía

Desde el área de Epidemiología regional también siguen de cerca la evolución de la variante.

La responsable del área de Epidemiología de Región Sanitaria I, Jorgelina Scuffi, explicó que el virus ya está presente en el país.

“El H3N2 es el virus estacional clásico de siempre. A esto se le suma que tiene una variante nueva que está circulando en el hemisferio norte y que ya tenemos algunos casos en Argentina y debido a su alto grado de contagio se espera que llegue en breve a Bahía Blanca”, señaló.

Scuffi explicó que la identificación de la variante requiere estudios específicos.

“En los estudios comunes se hace hasta influenza A. Influenza A hay muchas variantes, H3N2, H1N1. Después se hace el genómico que se realiza en personas que están internadas”, explicó.

Según la especialista, el comportamiento del virus está estrechamente ligado a las condiciones ambientales y sociales.

“La espera de la llegada de este subtipo es seguramente rápida. Donde empiece a haber menos ventilación y más hacinamiento, va a llegar”, advirtió.

La vacuna disponible y sus limitaciones

Una de las particularidades de la campaña de este año es que la vacuna disponible no incluye el subclado K.

Sin embargo, los especialistas señalan que sigue siendo efectiva para reducir los cuadros graves.

“La vacuna que vino para este año no trae la variante del subclado K, pero no es una cuestión nuestra ni de Argentina. Tiene que ver con la producción de la vacuna”, explicó Scuffi.

El motivo es simple: fabricar vacunas lleva varios meses.

“Producir las vacunas lleva entre seis y siete meses y lo del subclado K se hizo público en diciembre, con lo cual no dieron los tiempos. De todos modos, la cepa H3N2 estacional funciona perfectamente”, aclaró.

La funcionaria también confirmó que las dosis ya comenzaron a distribuirse en la región.

“Ya tenemos dosis en Bahía y se comenzaron a distribuir en todos los partidos”, indicó.

La visión desde los hospitales

En el Hospital Municipal de Bahía Blanca también siguen de cerca la evolución del virus.

El jefe de Infectología, Diego Maurizi, remarcó que la estrategia sanitaria sigue siendo la misma de todos los años.

“Nosotros lo que proponemos, como todos los años, es que todo el personal se vacune. Esa es la principal medida interna”, explicó.

Maurizi también relativizó algunas versiones sobre la supuesta mayor contagiosidad de la variante.

“No está tan demostrado que sea más contagiosa esta variante. El tema es que en la medida que la gente no se vacune va a haber más contagios”, afirmó.

El especialista volvió a poner el foco en la inmunización.

“Fundamentalmente, la vacunación de los grupos de riesgo y del personal de salud es lo más importante. La vacuna brinda una protección para los casos graves y moderados del 60 a 70 por ciento”, indicó.

Además anticipó que la campaña comenzará en breve.

“La vacunación va a estar disponible a partir de 10 o 15 días. Tanto en las salas médicas como en los hospitales uno se va a poder vacunar”, explicó.

La estrategia sanitaria

El director de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, explicó que el adelanto de la campaña responde a la experiencia reciente del hemisferio norte.

“Lo que sabemos, por lo que ocurrió en el hemisferio norte, es que es una cepa altamente contagiosa. Y también sabemos que la vacuna puede proteger contra las infecciones más severas y contra la hospitalización”, afirmó.

El objetivo es llegar al invierno con la mayor cantidad posible de personas inmunizadas.

“La idea es llegar a la temporada invernal adecuadamente protegidos”, sostuvo.

Según el funcionario, la prioridad está en los grupos de riesgo.

“El objetivo es proteger a los grupos de riesgo, porque son los que tienen mayores chances de complicaciones, de requerir internación y de pasarla mal por gripe”, indicó.

Quiénes deben vacunarse

Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación gratuita para los grupos considerados de riesgo:

--Mayores de 65 años

--Embarazadas en cualquier trimestre

--Puérperas

--Personal de salud

--Niños entre 6 y 24 meses

--Personas con enfermedades crónicas

La inmunización puede realizarse en los vacunatorios públicos sin orden médica.

"Las dosis ya están disponibles en todos los centros de vacunación de Bahía Blanca y la zona”, explicó Scuffi.

La Organización Panamericana de la Salud también recordó que la vacuna continúa siendo una herramienta clave para reducir las hospitalizaciones por influenza.

Síntomas y señales de alarma

Los síntomas de la gripe H3N2 no difieren demasiado de los de otras infecciones respiratorias.

Los más frecuentes incluyen:

--fiebre

--tos

--dolor de garganta

--congestión nasal

--dolores musculares

--dolor de cabeza

--cansancio intenso

Los especialistas recomiendan consultar rápidamente ante signos de alarma como dificultad respiratoria, dolor en el pecho o fiebre persistente en pacientes de riesgo.

El infectólogo Ricardo Tejeiro también advirtió sobre un problema frecuente.

“El mayor problema es la automedicación y llegar tarde a la consulta, cuando ya pueden aparecer complicaciones”, explicó.

Un escenario de prevención, no de alarma

A diferencia de lo ocurrido con el coronavirus, la circulación de esta variante no implica la aparición de una enfermedad nueva ni impredecible.

Por el momento, la actividad viral en Argentina sigue siendo baja durante las primeras semanas del año, aunque los registros epidemiológicos muestran un leve aumento desde fines de 2025.

Los especialistas coinciden en que el desafío será evitar que el aumento de casos coincida con una población vulnerable poco protegida.

Por eso el mensaje sanitario es claro: vacunarse a tiempo, mantener medidas básicas de higiene y consultar ante síntomas.

Como resumió Tejeiro: “La vacunación es necesaria, gratuita y obligatoria. Todos debemos vacunarnos para reducir la transmisión: nos protegemos nosotros y también a los demás”.