Dos fechas que deben marcar un cambio y un comienzo

Con la usanza que se utiliza para estos hechos catastróficos, Bahía Blanca ha sumado a sus efemérides el 16 D y el 7M, en referencia al temporal de viento y lluvia –16 de diciembre de 2023-- y a la inundación, 7 de marzo de 2025.

Dos acontecimientos devastadores, verdaderas catástrofes, que se pueden medir en daños materiales y que se recuerdan con mucha tristeza y dolor por la pérdida de vidas humanas.

Se ha repetido en cada aniversario la voluntad de todos los bahienses por salir adelante, la remanida expresión “resiliencia”, la solidaridad y el heroísmo que se verificó en ambos casos.

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También ha quedado en claro que quienes atravesaron por estos hechos siguen pagando las consecuencias, el estrés postraumático, el miedo, la incertidumbre.

Se trata de un antes y un después, que posiblemente se vayan atenuando con el tiempo, pero que ha provocado un gran impacto en las conductas, en la mirada que se tiene sobre la ciudad, en las responsabilidades a asumir por los distintos actores.

Lo importante y trascendente, como debe ocurrir con ciertas formas de catástrofes, es lo que se debe aprender, la atención puesta en las fallas, en las obras que faltaron o estuvieron mal hechas, en las acciones que se debieron realizar y no se hicieron, en cómo trabajar de ahora en adelante para que una situación similar no tenga las mismas consecuencias.

Si una sociedad no es capaz de aprender de estas catástrofes ni siquiera le queda el consuelo de que sirvieron para algo, que modificaron una manera de actuar y de planificar.

En ese sentido sería muy importante que cada aniversario, más allá de homenajes, minutos de silencio, reconocimientos o carteles, se muestren los avances que se van teniendo, con las tareas de reconstrucción pero también lcon as de prevención, corrección de falencias, adecuación de las infraestructuras.

Que a partir de haber pagado semejante precio seamos capaces de generar las respuestas necesarias para que las futuras generaciones sepan que a partir de estos dramas fuimos capaces de generar un marco adecuado de protección y seguridad.