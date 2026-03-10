Baja el petróleo tras la promesa de Trump sobre un posible fin al conflicto

El barril de crudo baja tras la disparada en el comienzo de la semana

Los precios internacionales del petróleo retroceden este martes y los mercados se recuperan, ante la promesa de un final cercano del conflicto en Medio Oriente por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada 7,5 %, cotizando en torno a 91 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 8,7 % y ronda los 86 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían arrancado la semana con fuertes alzas que acercaron las cotizaciones a la zona de los US$120 frente al recrudecimiento del conflicto pero con el correr de la jornada se recortó el avance.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a un cambio de expectativas sobre la duración del enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán, a partir de las declaraciones de Trump en las que anticipó que la guerra "ya está casi terminada".

El mandatario norteamericano sostuvo recientemente en diálogo con CBS News que "la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos".

En esa línea, volvió a manifestarse ante los republicanos en el Congreso, al insistir en que "la guerra terminará muy pronto", pero aclaró que será cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

Al respecto, puso un freno al cese inmediato del conflicto al asegurar que "ganamos en diferentes niveles pero no es suficiente" y amenazó con intensificar los ataques si Irán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

Aún manteniendo la postura confrontativa, este martes Trump dio un nuevo giro discursivo y abrió la puerta a negociaciones con Teherán afirmando que "es posible" dicho escenario que permita un encuentro entre las partes. (NA)