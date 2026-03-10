El primer ministro británico instó a rebajar la tensión con Irán y advirtió por el impacto económico
"Necesitamos encontrar una manera de desescalar la situación en Irán", sostuvo Keir Starmer.
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, afirmó este lunes que se deben realizar esfuerzos para reducir las tensiones en torno a Irán y advirtió que un conflicto prolongado podría tener consecuencias económicas negativas, informaron medios británicos.
Según un video publicado por The Guardian en redes sociales, Starmer hizo estas declaraciones durante una visita a un centro comunitario en Londres, donde subrayó la necesidad de aliviar la situación.
"Necesitamos encontrar una manera de desescalar la situación en Irán", señaló.
Starmer advirtió que un conflicto prolongado podría tener implicaciones económicas más amplias. "Cuanto más tiempo continúe este conflicto, mayor será la probabilidad de que tenga un impacto en la economía", afirmó.
Añadió que el Gobierno británico ha tomado medidas durante los últimos 18 meses para fortalecer la resiliencia de la economía frente a posibles "shocks". (NA)