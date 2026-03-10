El primer ministro de Israel afirmó que la ofensiva contra Irán "aún no ha terminado"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la ofensiva militar contra Irán "aún no ha terminado" y sostuvo que las operaciones recientes debilitaron de manera significativa la capacidad del gobierno iraní.

En ese marco, las fuerzas israelíes anunciaron este martes el inicio de una nueva serie de bombardeos contra objetivos gubernamentales en Teherán, mientras el conflicto regional ingresó en su undécima jornada.

Operaciones en el Líbano

De forma paralela, el Ejército de Israel informó que llevó a cabo ataques aéreos en Líbano contra Al Qard Al Hassan, una entidad financiera vinculada al grupo chií Hezbollah.

Según un comunicado militar, las operaciones estuvieron dirigidas contra activos e instalaciones de almacenamiento pertenecientes a esa organización. Las autoridades israelíes sostienen que la institución funciona como un canal económico utilizado para financiar la compra de armamento y pagar a sus combatientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Israel recordó además que el 2 de marzo ya había atacado bienes asociados a la entidad en el sur y el este del territorio libanés, de acuerdo con información difundida por la agencia estatal china Xinhua.

Declaraciones de Netanyahu

Durante una reunión con responsables del sistema sanitario israelí realizada el lunes por la noche, Benjamin Netanyahu reiteró su llamado a la población iraní para que impulse un cambio político en su país.

El mandatario señaló que espera que la sociedad de Irán "se libere del yugo de la tiranía", aunque aclaró que cualquier transformación dependerá de la propia ciudadanía.

Advertencias y evacuaciones

En paralelo, Israel volvió a advertir a los habitantes del sur de Líbano que abandonen las zonas ubicadas al sur del río Litani ante la continuidad de los bombardeos.

"El ataque aéreo continúa mientras las Fuerzas de Defensa de Israel operan con gran intensidad en la región", escribió en la red social X el portavoz militar Avichay Adraee.

El vocero instó a la población a evacuar "de inmediato" hacia el norte del río y advirtió que permanecer en el área podría poner en riesgo sus vidas y las de sus familiares. Según explicó, las operaciones responden a actividades de Hezbollah en la zona.

Las autoridades israelíes habían emitido advertencias similares la semana pasada, además de pedidos de evacuación dirigidos a residentes de los suburbios del sur de Beirut, donde viven cientos de miles de personas.

Víctimas y desplazados

De acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, los bombardeos israelíes en Líbano provocaron al menos 486 muertes desde el inicio de la actual escalada.

Por su parte, el UNICEF informó que cerca de 700.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en el país, entre ellas unos 200.000 niños. (NA)