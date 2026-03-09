Trump dijo que la guerra está casi terminada, pero Irán lo desafió: “Nosotros decretaremos el fin”

Después de las declaraciones de Donald Trump, que aseguró que la guerra en Medio Oriente está "prácticamente terminada", la Guardia Revolucionaria de Irán respondió con declaraciones contundentes.

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", señala el comunicado del cuerpo militar de élite fue difundido por la agencia Fars.

"El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica", subraya la nota.

Con respecto de su armamento, que Trump también cuestionó, dijeron: "Ahora es más potente que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada".

"Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subrayó el cuerpo militar de elite.

Las fuerzas iraníes también se refirieron a la situación en el estrecho de Ormuz, del que Trump dijo estar considerando "tomar el control" y señaló que por el mismo ya están transitando buques. (Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes", sostiene la nota. (Fuente: TN).

