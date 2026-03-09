Trump afirmó que la guerra con Irán "está prácticamente terminada”

El presidente estadounidense de Donald Trump afirmó este lunes que la guerra contra Irán está “prácticamente terminada” y que la campaña militar avanza mucho más rápido de lo previsto inicialmente.

Sus declaraciones, realizadas en una entrevista telefónica con CBS News, provocaron una reacción inmediata en los mercados financieros, con una fuerte recuperación de las acciones en Wall Street y una caída del precio del petróleo en las operaciones posteriores al cierre.

“Creo que la guerra está muy completa, prácticamente”, afirmó Trump.

El mandatario también indicó que las capacidades militares iraníes han sido gravemente dañadas tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel desde finales de febrero.

Según el presidente, las fuerzas iraníes han perdido gran parte de su infraestructura militar.

“No tienen marina, no tienen comunicaciones, no tienen fuerza aérea”, declaró.

Sostuvo, además, que el arsenal de misiles de Irán ha quedado muy reducido y que sus drones están siendo destruidos.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo derribados por todas partes, incluso sus instalaciones de fabricación de drones”, afirmó.

“Si miras bien, no les queda nada desde el punto de vista militar”, agregó el líder republicano.

Más tarde, el presidente estadounidense dijo eque la guerra en Irán sería una “excursión de corto plazo”, pero insistió en que no terminaría hasta que “el enemigo sea derrotado total y decisivamente”.

Las declaraciones representan la evaluación más contundente del presidente estadounidense sobre el estado de la guerra desde que comenzaron los ataques el 28 de febrero. Trump añadió que las operaciones militares se encuentran “muy por delante” del calendario que había estimado inicialmente, que situaba la duración del conflicto entre cuatro y cinco semanas.

De acuerdo con CBS, el mandatario también sugirió que el final de la guerra podría depender en gran medida de su propia decisión política. Cuando se le preguntó si el conflicto podría terminar pronto, respondió: “Que termine está en mi mente, no en la de nadie más”. (Infobae)