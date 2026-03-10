Donald Trump amenaza con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Irán bloquea el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en medio de un nuevo aumento de la tensión en la región, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario también endureció el tono al referirse a las posibles consecuencias de un bloqueo en esa vía marítima. “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Muerte, fuego y furia”

En su mensaje, Trump dirigió una advertencia directa al gobierno iraní. “Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el presidente estadounidense.

Las declaraciones se produjeron luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana, en medio de la creciente tensión militar en la zona. Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encontraría cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global. (N/A)