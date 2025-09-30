White: acusan a un sujeto por robarle a dos repartidores

Un sujeto fue arrestado en las últimas horas por efectivos policiales de Ingeniero White por la sustracción de elementos a repartidores.

Desde la dependencia portuaria indicaron que se trata de Jonathan Daniel Cabrera, de 30 años de edad, quien fue arrestado ayer, poco antes de las 15, en San Martín y Avenente.

Los voceros mencionaron que el acusado habría intentado apoderarse de objetos del interior de un camión perteneciente a la firma Sabores Pampeanos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

También refirieron que Cabrera sería el autor de un hecho similar ocurrido el pasado 22 de septiembre, en Belgrano al 3.700, cuando sustrajo paquetes de cigarrillos de un utilitario de la empresa Casa Muñiz. El hecho quedó grabado por cámaras de seguridad privadas y del Centro Único de Monitoreo.

Agregaron que, de acuerdo a la investigación, el imputado habría vendido esos elementos a un comerciante de calle Reconquista al 1900, donde fueron recuperados por la policía.

Posteriormente, con la autorización de la justicia, los uniformados allanaron la vivienda de Cabrera en Canning al 2.400, donde no hallaron elementos de interés para la causa.

Finalmente, desde la dependencia indicaron que el sujeto fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15 de flagrancia, cuyos responsables ordenaron la libertad del sujeto.