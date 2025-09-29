"Hay un plan sistemático para bajar los ingresos de los trabajadores"

El co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, lanzó críticas durísimas a la administración de Javier Milei al afirmar que "no hay una CGT dialoguista porque nadie del Gobierno dialoga".

También analizó el crudo contexto económico y midió el termómetro social.

En una entrevista con Mariano Martín, en El Destape 1070, el secretario General de ATSA (Asociación de Trabajadores de la Sanidad) y FATSA (Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad) acusó al Ejecutivo de desestimar opiniones, banalizar problemas clave y generar incertidumbre.

"Se viene advirtiendo desde muchos sectores que se tratan las reservas de dólares como un tema banal", dijo Daer.

El dirigente cuestionó la "irresponsabilidad que sorprende cuando aparece el ministro de Economía (Luis 'Toto' Caputo) canchereando y llamando a comprar dólares".

Según expresó el dirigente de la Sanidad, cuando el Estado vende dólares "es fuga de capitales".

Sobre el presente económico, Daer fue contundente, al afirmar que "hay un plan sistemático para bajar ingresos de los trabajadores", al tiempo que agregó que "el proceso productivo está parado" y que "las empresas valen la mitad de lo que valían hace dos años".

El dirigente también criticó los discursos de la administración mileista tras los resultados electorales, que para él muestran que "otro camino es posible".

En ese contexto, reclamó un cambio de actitud: “El Gobierno tiene que dejar de decir que todo el que opine distinto es destituyente".

Estos señalamientos llegan en un momento en que la inflación de agosto fue del 1,9%, con un acumulado anual del 19,5% y una variación interanual del 33,6%.

El reclamo de Daer también coincide con movilizaciones recientes de la CGT junto a docentes, estudiantes y médicos, donde instó al Gobierno a "actuar rápidamente antes que crezca el mal humor social".

