Deuda Municipal: últimos días para aprovechar el descuento del 65 % en el Plan de Regularización

El municipio informó que el Plan de Regularización, que abarca deudas por tasas, derechos, contribuciones municipales e impuesto a los vehículos municipalizados vencidas al 31 de mayo de 2025, puede gestionarse de manera ágil tanto de forma presencial como online.

En ese sentido, advirtió que hasta mañana martes 30 de septiembre, se aplicará un 65 % de descuento en intereses para el pago de contado. Después de esa fecha y hasta el 31 de diciembre, el descuento será de un 50 %.

Además, se puede elegir la financiación en cuotas:

-Tres sin interés de financiación y con descuento sobre los intereses según la fecha de adhesión.

-Hasta 12 cuotas, con un interés mensual del 1,75 %, con descuento sobre los intereses según la fecha de adhesión.

-Hasta 24 cuotas, con un interés mensual del 2,5 %.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma digital MiBahia o de manera presencial en las oficinas de Recaudación del Municipio (Alsina 43), las delegaciones Las Villas, Harding Green, Ingeniero White, Cerri, Cabildo y en la terminal de ómnibus (box de Recaudación).

A continuación, los horarios de atención de caja en las delegaciones:

-Villa Harding Green: de 7:45 a 13.

-General Daniel Cerri: de 7 a 12:30.

-Las Villas: de 8 a 13.

-Ingeniero White: de 8 a 12:30.

-Cabildo: de 7:30 a 14.

En tanto, informaron que quienes ya cuenten con su usuario en MiBahia y hayan adherido al servicio de tasa municipal por correo electrónico, tendrán una quita adicional del 5 % en los intereses.