Defensores del Sur: un club solidario que hoy tiene el apoyo de los vecinos

Con actividades deportivas afianzadas, un apoyo incondicional de los vecinos y el trabajo de la comisión directiva, el Club Social y Deportivo Defensores del Sur de Ingeniero White está transitando una etapa de recambio y crecimiento.

"Si hay que agradecer a alguien el porqué Defensores está vivo es a Héctor Pincheira, quien se hizo cargo de la presidencia en 2021. Tuvo constancia, fe y entusiasmo para devolverle la identidad al club. Recuperó las instalaciones, las mejoró notablemente y recuperó la personería jurídica. Hoy Defensores es un club sin deudas, a pesar de todos los contratiempos climáticos", dijo Martín Ruiz, coordinador de voley y candidato a suceder a Pincheira en el cargo.

-El club soportó dos reveses climáticos sin precedentes e igual se levantó.

-Sí. Con el temporal hubo apoyo del municipio y de Profertil, pero luego vino el agua y volvieron los problemas, aunque fue algo que afectó a toda la gente de White. Se perdieron las sillas del salón, los escritorios y una computadora, además de los revestimientos en madera que tenían las paredes del salón más chico y se produjeron daños en los caños de gas.

"Nos centralizamos en la limpieza, en sacar el barro y habilitar la cocina para poner al club al servicio de la gente. Se cocinaba, se armaban viandas y se compartía la comida. Al principio hacíamos repartos, pero como hizo imposible por cómo estaban las calles permitimos que la gente se acerque al club. También se repartía ropa y elementos para la higiene", aseguró.

-Eso es algo que el vecino no va a olvidar nunca.

-Estuvimos una semana. Venían amigos a las 8 de la mañana y se ponían a limpiar y cortar las verduras. Teníamos dos cocineros, la movida era importante. El vecino nos dice que fuimos un club solidario y nos preguntan por las empanadas que salían riquísimas.

-¿Qué prioridades se fijaron para lo que queda del año?

-Hoy contamos con vóleibol, handball, futbol de salón y gimnasia para adultos. También la escuelita de fútbol mixto -martes y jueves de 17 a 19.30- con el coordinador Horacio Azzolini y el profe Facundo Lagrimal. Una opción podría ser incorporar el básquetbol, aunque hay que ver bien los horarios disponibles, y Newcom (voley adaptado para adultos), porque contamos con muchos jubilados, y . También pensamos organizar comidas, hacer reuniones con bingos y cartas, rifas.

"En las categorías menores de vóleibol trabajan los profesores Diana Madrid y Leticia Haure; en Mixto recreativo Asdrubal Néstor Salazar y en Maxi voley: Rubén Gustavo Palacio", contó.

-¿El vóleibol es el deporte más convocante?

-Ocupa un buen espacio de tiempo. Arranca a las 19 con las menores, luego siegue el maxi (foto) y por último los adultos. El grupo es del Maxi compuesto por chicas compite en la Asociación Bahiense. Estamos buscando un espacio para que los menores puedan competir en categorías promocionales.

"Para la práctica diaria se arman dos canchas porque son más de 30 personas. La gente del barrio nos brinda su apoyo, quiere ver un club en movimiento. La cuota social es accesible, pero nos sirve porque el dinero recaudado se destina a obras, como viene sucediendo en la actual gestión. Están los salones disponibles para eventos, también estamos dispuestos a escuchar ideas", apuntó.

-¿Tenés gente de confianza que te pueda acompañar si asumís el cargo de presidente?

-La gente de voley me va a acompañar. También le pedí a Darío Gigena, mi cuñado, que se acerque a dar una mano. Defensores es una institución emblemática de Ingeniero White, necesita el compromiso de todos para hacerlo crecer. Y esa es la idea.