ABSA finalizó con los trabajos en Brickman y Undiano

Este sábado por la tarde, ABSA finalizó con las tareas que venía realizando en una cañería de 600 milímetros en la intersección de Brickman y Undiano que estaba afectando el suministro de agua en distintos barrios de la ciudad.

De esta manera, el servicio afectado en los barrios Villa Rosas, Villa Delfina, Loma Paraguaya, Ingeniero White, San Martín, Villa Ressia, Pedro Pico, y Colón se irá normalizando paulatinamente.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

