ABSA trabaja en el Barrio Cenci para reparar la red de agua

Este sábado 27 de septiembre ABSA realiza trabajos con una cuadrilla de operarios en la calle Hernández al 800 para reparar la red de agua en el barrio Cenci..

Para posibilitar las tareas se realizan maniobras sobre válvulas que pueden provocar baja presión y/ó falta de agua en el barrio Cenci, hasta la finalización de las tareas.

A partir de lo expuesto, se solicita a las personas usuarias del sector cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.