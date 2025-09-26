Luego de la lluvia: ABSA continuará trabajando este sábado en Undiano y Brickman

Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima informó que este sábado proseguirán los trabajos de reparación sobre la cañería de 600 milímetros de diámetro.

Las operaciones se centraran en la esquina de Undiano y Brickman. En este contexto, desde la firma recordaron que ya se han realizado maniobras en la red para disminuir la pérdida.

Esto generó baja presión en Ingeniero White, barrio San Martín, Villa Ressia, Pedro Pico, Colón; y falta de agua en Loma Paraguaya, Villa Delfina y Villa Rosas.

A partir de lo expuesto, se solicitó a las personas usuarias cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.