Corte de calles y servicios para este jueves 25 de septiembre

Este jueves 25 de septiembre el Municipio de Bahía Blanca proseguirá con las tareas de reencarpetado asfáltico en calle Castelli, mientras que EDES informa que va a interrumpir el servicio en algunos sectores de la ciudad.

Cortes de calle

Continúan los trabajos por trabajos vinculados con el reencarpetado asfáltico, por lo que se cierra el tránsito vehicular en calle Castelli, entre Brasil y Manuel Molina, por tareas de reencarpetado asfáltico.

Por tal motivo , la línea 517 circulará desde BACE a Parque de la Ciudad por Castelli, Entre Ríos, Terrada y recorrido habitual.

Hasta las 18 hs permanecerá cerrada al tránsito vehicular la calle Saavedra entre España y Villarino.

Cortes de energía eléctrica

La prestataria EDES informa que en el marco de su plan de obras de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico realizará la interrupción del suministro en los siguientes lugares:

– de 8:30 a 14:30hs, afecta a la calle Rodríguez 265-275.

– de 8:30 a 14:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Catamarca, Inglaterra, Santa Cruz, Buenos Aires.

– de 9:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Roca 9 de Julio, O’Higgins, Castelli.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.