Un intendente y senador libertario, cada vez más cerca de la Agencia Nacional de Migraciones

El intendente de Tres de Febrero y senador bonaerense de La Libertad Avanza en uso de licencia, Diego Valenzuela, se prepara para desembarcar en el Poder Ejecutivo al frente de la flamante Agencia Nacional de Migraciones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el exPRO fue sondeado por el Gobierno para ocupar un cargo importante en el Ministerio de Seguridad que lidera Alejandra Monteoliva con total respaldo de la actual senadora Patricia Bullrich.

Si bien resta la confirmación oficial, fuentes de la administración libertaria admitieron haber cruzado conversaciones con el legislador electo el 7 de septiembre. A raíz del ofrecimiento, el senador de la provincia de Buenos Aires solicitó licencia en el nuevo cargo.

Antes de dar el paso al Poder Legislativo, Patricia Bullrich anunció la creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que lleva a Sebastián Seoane al frente. Se trata de una silla que se encuentra en revisión en el marco de la reestructuración del Gabinete.__IP__

Valenzuela mantiene un vínculo fluido con el presidente Javier Milei al que conoce de la vida universitaria y fue de los primeros intendentes en abandonar el PRO y pasarse a las filas de La Libertad Avanza.

Desde la intendencia confirmaron a este medio que los contactos existieron, aunque precisaron que Valenzuela hará lo que “necesita el Gobierno”. “Es un jugador más del equipo”, lo definieron. (con información de NA)