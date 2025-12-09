El Gobierno anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno nacional anunció la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares, que será dirigida por Federico Ramos Nápoli y operará bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En un comunicado oficial se indicó que esta nueva dependencia tiene como finalidad primordial “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelarlas y garantizar un mayor dinamismo en la ejecución de las políticas públicas relacionadas”.

La decisión gubernamental subraya “la importancia estratégica de la energía nuclear, un recurso que tiene el potencial de modificar la matriz económica del país”.

“Argentina cuenta con 75 años de trayectoria dedicados a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles, posicionando a la nación en un selecto grupo global”, añadió el parte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El comunicado oficial enfatiza que Argentina tiene el potencial de convertirse en la “Arabia Saudita del Uranio”, lo cual requiere que los sectores minero, energético y nuclear trabajen alineados hacia ese objetivo.

El Gobierno indicó que el nombramiento de Ramos Napoli responde a su visión integral del sector, destacando una vasta experiencia previa en el ámbito. Anteriormente, Ramos Napoli se desempeñó como Gerente General y posteriormente como Presidente de DIOXITEK S.A.

Esta empresa es crucial para la conversión de uranio destinada a las centrales nucleares argentinas y para la producción de fuentes de Cobalto-60.

Durante su gestión, el flamante Secretario lideró una reestructuración administrativa y productiva en DIOXITEK S.A. que resultó en la eliminación del déficit operativo, el desendeudamiento y un récord de producción.

Entre otras credenciales, Ramos Napoli ha estado al frente de las negociaciones destinadas a solucionar la escasez de suministro de uranio heredado en las centrales nucleares argentinas.

Además, ha ofrecido asesoramiento al Directorio y la Gerencia General de NUCLEOELÉCTRICA S.A. en su proceso de reestructuración administrativa y ha colaborado con la CNEA en la elaboración de un plan de comercialización y producción de radioisótopos para el proyecto RA-10. (NA)