El Gobierno avanza en la privatización parcial de la empresa que opera los reactores nucleares

La central de Atucha es una de las referencias en cuanto a energía nuclear

El Gobierno dio un paso más hacia la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) al disponer valuar las acciones estatales por un banco público y fijar un plazo de 12 meses para concretar la venta, mediante la Resolución 1751/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Economía formalizó el inicio del proceso de venta del 44% del paquete accionario de la empresa que opera los reactores nucleares, encomendando a la Secretaría de Energía que realice “el inventario de los bienes tangibles e intangibles que hagan al valor de las acciones de dicha sociedad” y que elabore y tramite “la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual”, respectiva al proceso en cuestión.

Asimismo, la normativa firmada por el titular de la cartera económica, Luis Caputo, instruyó a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” a que “solicite a una entidad bancaria perteneciente al Sector Público Nacional la valuación del paquete accionario de NASA”.

Esta directiva se da a partir de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, manifestó que: “En la actualidad sólo está en condiciones de realizar la tasación de todo tipo de bienes tangibles, o empresas exclusivamente a partir de la valuación de sus activos físicos, con motivo de que no posee, dentro de sus Normas Nacionales de Valuación, una norma específica que le permita tasar activos financieros o intangibles a partir de un enfoque de ingreso”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, se encomendó a la mencionada agencia que concrete la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional “en el plazo de 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente medida”.

En paralelo, se delegó en la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía que coordine las acciones conducentes a la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada de NASA.

En este marco, se estableció que el procedimiento de venta parcial del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. será llevado a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR.(N/A)