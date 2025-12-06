Acuerdo salarial para los empleados de comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, junto a la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales, firmó un acuerdo paritario para los meses de diciembre de 2025, y enero, febrero y marzo de 2026.

El incremento acordado se compone de una suma no remunerativa de 60.000 pesos pagaderas en diciembre de 2025, y la misma suma para los tres meses siguientes, tras lo cual se incorporará en escalas básicas en abril de 2026.

Además, 40.000 pesos durante enero, febrero y marzo de 2026, y se sumará a los salarios en abril del próximo año.