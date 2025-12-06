Egreso de 53 estudiantes del Instituto 79

El Instituto Superior de Formación Docente Nº 79 realizó el acto oficial de colación de grado de los alumnos de las distintas carreras que se ofrecen en el establecimiento ubicado en la segunda cuadra de calle Rivadavia.

La ceremonia se llevó adelante en el Teatro Colón, fue presidida por el intendente Rodrigo Aristimuño y, en la ocasión, hizo uso de la palabra la vice directora de la institución, María José Blanco.

“Nuestro Instituto se caracteriza por ser un semillero constante de profesionales, técnicos y docentes, que se desempeñan exitosamente tanto en Coronel Rosales como en distritos vecinos. Es una convicción para nosotros, poner en acto prácticas pedagógicas emancipatorias, que provoquen las ansias por aprender, formarse y desempeñarse a posteriori en el mundo del trabajo”, dijo.

Y agregó: “En esta oportunidad egresan 53 nuevos profesionales, a quienes les auguramos una exitosa carrera y en quienes depositamos la confianza de transitar nuevos caminos, enarbolando la bandera de la educación pública, gratuita y de calidad que nos abraza a todos y en la que creemos profundamente”.

“El trabajo de los maestros no se detiene en la frontera del aula, va más allá del tiempo y espacio de una escuela porque todos ustedes, los alumnos, han transitado nuestro instituto en los primeros años de la formación inicial y comienzan ahora el laborioso sendero de la formación permanente, en la que cada uno irá construyendo el profesional que quiera ser”, sostuvo Blanco.