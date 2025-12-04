Armada: se abrió la inscripción para Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales–Maestranza
Habrá tiempo para anotarse hasta el 30 de enero de 2026.
La Armada Argentina tiene abierta la inscripción, hasta el viernes 30 de enero de 2026, para la incorporación de “Marineros Tropa Voluntaria No Tradicionales” – Maestranza en establecimientos navales año 2026 para residentes en la zona de Coronel Rosales y Bahía Blanca.
Los requisitos son
● Ser argentino nativo por opción o naturalizado.
● Edad: entre 18 y 24 años al momento de la incorporación, pudiendo permanecer en la fuerza hasta los 28 años de edad, momento en que se dispondrá la baja obligatoria.
● Estudios de nivel primarios completos, debiendo adecuarse a la obtención del nivel medio educativo necesario para el ascenso a Marinero Primero (MI) y permanecer en la institución.
● Ser soltero con o sin hijos y/o personas a cargo bajo homologación judicial correspondiente.
● No poseer antecedentes penales, con presentación del certificado correspondiente.
● Cumplir con las condiciones psicofísicas establecidas para la actividad militar, de acuerdo con las exigencias fijadas para el primer ciclo de capacitación, aprobando las respectivas evaluaciones.
● Presentar certificado de aptitud médica. Los costos asociados a los estudios necesarios estarán a cargo del postulante. El certificado deberá contener el membrete oficial del establecimiento que lo expida (público o privado), firma, sello aclaratorio y matrícula profesional del médico responsable (legible), convalidados por la división aptitud de Departamento Sanidad de la Base Naval Puerto Belgrano.
Etapas
- Cierre de inscripción: viernes 30 de enero de 2026.
- Estudio de seguridad: 9 y 13 de febrero de 2026.
- Examen perfil psicotécnico: 9 y 13 de febrero de 2026.
- Examen aptitud médica: 9 y 13 de febrero de 2026.
- Inicio de instrucción: 18 de febrero al 28 de abril de 2026. Instrucción en Batallón de Seguridad de Base Naval Puerto Belgrano.
Anotaciones
Se pueden hacer de modo presencial o por correo electrónico en las siguiente Oficinas y Delegación:
● Oficina de Ingreso ESOA (Escuela de Oficiales de la Armada)
Tel: 02932-486604 / 6616 (BNPB) / mail: [email protected]
● Oficina de Ingreso Punta Alta (Avenida la Estación S/N° Base Naval Puerto Belgrano
Tel: 02932-487785 (BNPB) / mail: [email protected]
● Delegación Naval Bahía Blanca (DDBB) Calle Sarmiento 20 - Bahía Blanca
Tel: 0291 – 4527567 / mail: [email protected]