Punta Alta.

Asambleas de ATE por los auxiliares de Educación

En Punta Alta, serán este jueves, en Paso 280, a las 10, 15 y 20.

Foto: Archivo La Nueva.

Las seccionales Punta Alta, Carmen de Patagones y Bahía Blanca de la Asociación Trabajadores del Estado llevarán a cabo asambleas en los tres turnos del sector Auxiliar de la Educación.

Serán este jueves, a las 10, 15 y 20. 

"En relación con nuestra seccional, las asambleas se realizarán en la sede gremial de Paso 280", dijo Pablo Mendoza, secretario general de la ATE a nivel local.

Mencionó que estos encuentros se enmarcarán en una medida de fuerza adoptada colectivamente, motivada por la necesidad de dar respuesta a las siguientes problemáticas que afectan al sector:

- Recomposición salarial urgente, acorde al incremento del costo de vida.

- Derogación de la Resolución 293/18, por considerarla perjudicial para las condiciones laborales de los trabajadores.

- Recategorizaciones, esenciales para el reconocimiento profesional y la mejora de las condiciones de trabajo.

- Mejor cobertura y prestaciones de la obra social IOMA, garantizando un servicio de salud adecuado y accesible.

