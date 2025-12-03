Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

33.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

33.9°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

33.9°
Punta Alta.

Un motociclista sufrió lesiones tras chocar con una camioneta

En Colón al 200.

Foto: Rolando Ramos

Un motociclista de 27 años debió ser hospitalizado ayer, tras chocar contra una camioneta utilitaria en Colón al 200, del centro puntaltense.

Según informaron desde la Comisaría local, el joven embistió en el lateral derecho a una Renault Kangoo que salía de su estacionamiento, perdió el control de la moto y cayó al pavimento.

Debió ser trasladado al Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta por lesiones en una de sus piernas.
 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Básquetbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE