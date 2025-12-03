Hallaron otras tres motos abandonadas en un baldío

La Policía de Punta Alta informó que ayer encontró abandonadas en un descampado tres motos que habían sido denunciadas como robadas días atrás.

Ayer informaron el hallazgo de otras dos motos robadas en baldíos de diferentes sectores de la ciudad.

Según indicaron desde la Comisaría local, a raíz de las denuncias se implementaron controles de vehículos y recorridas por diferentes sectores dando con estos tres rodados escondidos en un descampado del barrio Albatros XX.

Se trata de una moto Bajaj Rouser robada en Mitre al 400 el 24 de noviembre, una Honda Wave 110cc sustraída el domingo 30 de noviembre en Murature al 800, y una Zanella ZR 150cc robada este lunes, en Rosales al 400.

Aseguraron que siguen las investigaciones para dar con los autores de los hechos. Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

