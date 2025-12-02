Los 147 años de la Flota de Mar

En la Plaza de Armas “Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca”, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el 147° aniversario de la creación de la Flota de Mar.

El acto fue presidido por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Carlos María Allievi, quien estuvo acompañado por el Subjefe del Estado Mayor General de la Armada, Vicealmirante Marcelo Ricardo Flamini; el Comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Contraalmirante Gustavo Fabián Lioi Pombo; y el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante José Alberto Martí Garro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego del Himno Nacional Argentino ejecutado por la Banda de Música de la Base Naval Puerto Belgrano, el Comandante de la Flota de Mar, pronunció palabras alusivas. “Esta fecha, 1 de diciembre, conmemora la expedición del Comodoro Luis Py que, enmarcada en una época de transformación de una marina fluvial a una flota marítima, materializó la presencia del Estado Nacional reafirmando nuestra soberanía en los extensos y alejados territorios patagónicos”, inició.

En su discurso resaltó la importancia de la Flota de Mar en la defensa de la soberanía y los intereses marítimos de la Nación, su aporte a la presencia ininterrumpida en la Antártida y en la recuperación de las Islas Malvinas y su contribución a la política exterior del país en operaciones internacionales.

“Esto es la Flota de Mar. Su espíritu está intacto. Es el del Almirante Brown. Sus medios van a cambiar, se van a actualizar. Incorporaremos nuevos buques y nuevos sistemas de armas, sus capacidades se irán reforzando y sus siluetas serán diferentes, pero su esencia será la misma, la del Capitán Gómez Roca, la del Teniente Olivieri, la del Cabo Segundo Guanca o la de los 323 tripulantes del crucero ARA ʻGeneral Belgranoʼ. Honor, espíritu de sacrificio y cumplimiento del deber”, concluyó.

Además, se dio lectura a la orden sobre designación de gallardete de eficiencia y mención de reconocimiento en el adiestramiento operativo. El primero fue recibido por el buque logístico ARA “Patagonia”; mientras que la mención fue otorgado a la corbeta ARA “Espora” y al destructor ARA “La Argentina”. También se otorgó el trofeo del 27º certamen de Comunicaciones “Arcángel San Gabriel” a la corbeta ARA “Rosales” y el trofeo “Tiro Naval” a la corbeta ARA “Espora”.