Proyectan nuevas obras cloacales y mejoras en la planta depuradora

El intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, mantuvo en La Plata una reunión con el presidente de ABSA, Hugo Obed, para analizar el avance de obras y proyectos destinados a mejorar el sistema de agua y cloacas en el distrito.

Entre las intervenciones previstas se encuentra el recambio de colectores cloacales en calle Jujuy, una obra que ya fue licitada y que demandará una inversión superior a los $ 125 millones.

Los trabajos se realizarán en los tramos comprendidos entre San Luis y Buenos Aires, y entre Buenos Aires y Catamarca.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Durante el encuentro también se confirmó que el próximo 20 de marzo se licitará la primera etapa del acondicionamiento de la Unidad de Pretratamiento en la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Punta Alta. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial cercano a los 483 millones de pesos.

Además, se anunció la incorporación de un camión desobstructor para reforzar las tareas operativas y mejorar la respuesta ante inconvenientes en la red cloacal en distintos barrios del distrito.