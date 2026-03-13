Convocan a chicos y adolescentes a presentar proyectos para mejorar sus barrios
Se trata del programa Decisión Niñez, que financia iniciativas pensadas por jóvenes de entre 8 y 17 años.
El Municipio de Coronel Rosales informó que ya está abierta la inscripción para participar del programa Decisión Niñez, una iniciativa que apunta a que niños y adolescentes puedan proponer ideas para mejorar su comunidad.
La convocatoria está dirigida a chicos de 8 a 17 años, con el objetivo de que puedan pensar proyectos vinculados a sus barrios, espacios de encuentro o instituciones de su vida cotidiana.
Los proyectos deben ser presentados por grupos de entre 5 y 25 integrantes y contar con el acompañamiento de un adulto. Las iniciativas seleccionadas recibirán financiamiento del presupuesto provincial.
Explicaron desde el Municipio que el programa busca abrir un espacio donde las juventudes puedan debatir ideas, organizarse y llevar adelante propuestas que tengan impacto en su entorno.
La inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo. Más información, a través de los canales oficiales del Municipio.