Convocan a chicos y adolescentes a presentar proyectos para mejorar sus barrios

El Municipio de Coronel Rosales informó que ya está abierta la inscripción para participar del programa Decisión Niñez, una iniciativa que apunta a que niños y adolescentes puedan proponer ideas para mejorar su comunidad.

La convocatoria está dirigida a chicos de 8 a 17 años, con el objetivo de que puedan pensar proyectos vinculados a sus barrios, espacios de encuentro o instituciones de su vida cotidiana.

Los proyectos deben ser presentados por grupos de entre 5 y 25 integrantes y contar con el acompañamiento de un adulto. Las iniciativas seleccionadas recibirán financiamiento del presupuesto provincial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Explicaron desde el Municipio que el programa busca abrir un espacio donde las juventudes puedan debatir ideas, organizarse y llevar adelante propuestas que tengan impacto en su entorno.

La inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo. Más información, a través de los canales oficiales del Municipio.