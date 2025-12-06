Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

12.5°

Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

12.5°

Bahía Blanca | Sabado, 06 de diciembre

12.5°
Punta Alta.

Venta de almanaques en Bomberos y entrega de alimentos del PAAM

Los calendarios se pueden adquirir en Mitre 537.

Foto: Archivo La Nueva.

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta tiene a la venta los almanaques 2026 para colaborar con la institución.

Los interesados podrán adquirirlo por un valor de 4000 pesos y se pueden retirar en la guardia del cuartel central, en Mitre 537.

En tanto mediante la Secretaría de Desarrollo Comunitario se continuará con el cronograma correspondiente a la entrega mensual de los módulos alimentarios, en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria Municipal, en adhesión al programa provincial MATE.

* Martes 9 de diciembre:

– Zona Norte: sede de Desarrollo Comunitario (Avellaneda y Luiggi), de 8 a 10.

– El Trébol: sociedad de fomento (Hipólito Yrigoyen 1754), de 8 a 10.

* Miércoles 10:

– Zona Sur: Sociedad de Fomento Congreso (Corrientes 1055), de 9 a 11.

* Jueves 11:

– Zona Centro: sede de Desarrollo Comunitario (Avellaneda y Luiggi), de 8 a 10.

– Nueva Bahía Blanca: polideportivo (Formosa y Tierra del Fuego), de 8 a 10.

* Viernes 12:

– Ciudad Atlántida: sala médica (General Paz 159), de 8 a 10.

– Barrio Luiggi: CAPS (De la Madre 1080), de 8 a 10.

– Villa Arias: CAPS (Miguel Cané 485), de 12.30 a 14.30.

* Lunes 15:

– Calderón, de 9 a 11.

Este programa busca garantizar el derecho a la alimentación y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles, fortaleciendo el entramado social, se dijo desde la comuna.

 

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
El país.
Arquitectura y hogar.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE