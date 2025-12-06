Venta de almanaques en Bomberos y entrega de alimentos del PAAM

La Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta tiene a la venta los almanaques 2026 para colaborar con la institución.

Los interesados podrán adquirirlo por un valor de 4000 pesos y se pueden retirar en la guardia del cuartel central, en Mitre 537.

En tanto mediante la Secretaría de Desarrollo Comunitario se continuará con el cronograma correspondiente a la entrega mensual de los módulos alimentarios, en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria Municipal, en adhesión al programa provincial MATE.

* Martes 9 de diciembre:

– Zona Norte: sede de Desarrollo Comunitario (Avellaneda y Luiggi), de 8 a 10.

– El Trébol: sociedad de fomento (Hipólito Yrigoyen 1754), de 8 a 10.

* Miércoles 10:

– Zona Sur: Sociedad de Fomento Congreso (Corrientes 1055), de 9 a 11.

* Jueves 11:

– Zona Centro: sede de Desarrollo Comunitario (Avellaneda y Luiggi), de 8 a 10.

– Nueva Bahía Blanca: polideportivo (Formosa y Tierra del Fuego), de 8 a 10.

* Viernes 12:

– Ciudad Atlántida: sala médica (General Paz 159), de 8 a 10.

– Barrio Luiggi: CAPS (De la Madre 1080), de 8 a 10.

– Villa Arias: CAPS (Miguel Cané 485), de 12.30 a 14.30.

* Lunes 15:

– Calderón, de 9 a 11.

Este programa busca garantizar el derecho a la alimentación y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles, fortaleciendo el entramado social, se dijo desde la comuna.