CD: se pidieron informes sobre los niveles de bacterias en Arroyo Pareja

El Concejo Deliberante pidió a la Secretaría de Salud que se exprese públicamente sobre los niveles de bacterias en Arroyo Pareja.

La inquietud, planteada por el bloque Bien Común, fue aprobada por unanimidad y dirigida al intendente Rodrigo Aristimuño para que el Municipio de pronto cumplimiento a la ordenanza 4299.

El fin es el control de la calidad del agua del balneario y sus posibilidades de uso recreativo para la protección comunitaria, el cuidado de la salud de los bañistas, así como la detección de fuentes contaminantes, el origen de esa contaminación e impacto ambiental.

“La medición oficial de bacterias en el agua del balneario municipal de Arroyo Pareja es la herramienta con la cual cuenta el Municipio para controlar la posible contaminación de la red pluvial y el funcionamiento de la planta depuradora, por ejemplo. También es cumplir con el derecho constitucional de información ambiental y de proteger a la comunidad. Por eso, además, –hasta tanto el Municipio cuente con los informes y los haga públicos- es que pedimos a la Secretaría de Salud que se expida oficialmente sobre la salubridad actual de las aguas y que emita recomendaciones a los visitantes que se acercan al sector”, afirmó el concejal Daniel Medina, impulsor de la ordenanza de control ambiental.

En relación con la presentación, el proyecto además dispuso expresamente que el Ejecutivo reclame ante la empresa ABSA por informes técnicos vinculados con la operatividad de la planta depuradora ubicada en Punta Alta y su funcionamiento.

"La ordenanza 4299 implicó un importante avance ambiental en el distrito, ya que instituye el control semestral para determinar las posibilidades del uso recreativo en los balnearios municipales, evaluando también factores como la presencia de plagas y su incidencia en la salud humana, disponiendo expresamente que los monitoreos de calidad de agua son de absoluto carácter público, debiendo difundirse en todos los medios de comunicación al alcance del Municipio e indicando todos los elementos y mediciones que se hayan realizado y la recomendación de la autoridad municipal a la comunidad sobre el uso del agua", dijo el edil.

En la última sesión legislativa, se aprobó el proyecto de resolución presentado por la concejal Natalia García Luna (PRO), dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal, para que proceda con carácter urgente a la reparación, acondicionamiento y puesta en valor de las bajadas a la playa de Pehuen Co, priorizando aquellas que presentan un mayor grado de deterioro, como la bajada de Pueblo Darwin.

“No podemos permitir que vecinos y visitantes transiten por estructuras dañadas y riesgosas. Se deben asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y accesibilidad”, expresó.

"El deterioro actual, como maderas quebradas, desniveles y superficies inestables, constituye un riesgo potencial de lesiones y accidentes, especialmente para personas mayores, familias con niños y personas con movilidad reducida”, agregó la edil.