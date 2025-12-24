Investigan estafas con tarjetas y celulares robados a pacientes del Hospital Naval
Sospechan de una enfermera. Se realizaron dos allanamientos simultáneos.
La Policía de Establecimientos Navales de Puerto Belgrano realizó ayer dos allanamientos en Punta Alta, en el marco de una investigación por hurto y estafas.
Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2, se llevaron a cabo en simultáneo en una casa de Alem al 1.800 y otra de Pellegrini al 1.300.
Según la investigación de la Fiscalía N° 12, una enfermera que trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano y ya fue cesanteada está sospechada de robarles celulares y tarjetas de débito y crédito a pacientes internados con los que habría realizados compras online.