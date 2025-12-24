Investigan estafas con tarjetas y celulares robados a pacientes del Hospital Naval

La Policía de Establecimientos Navales de Puerto Belgrano realizó ayer dos allanamientos en Punta Alta, en el marco de una investigación por hurto y estafas.

Los procedimientos, ordenados por el Juzgado de Garantías N° 2, se llevaron a cabo en simultáneo en una casa de Alem al 1.800 y otra de Pellegrini al 1.300.

Según la investigación de la Fiscalía N° 12, una enfermera que trabajaba en el Hospital Naval Puerto Belgrano y ya fue cesanteada está sospechada de robarles celulares y tarjetas de débito y crédito a pacientes internados con los que habría realizados compras online.

