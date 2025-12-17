Trump mostró datos que hablan de un descenso sobre el ingreso de drogas a Estados Unidos

En un contexto de creciente tensión diplomática con Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el ingreso de drogas al país por vía terrestre y marítima se redujo un 94%.

El indicador positivo fue vinculado por el republicano de forma directa a a las políticas de seguridad y control implementadas por su administración. De esta manera volvió a confrontar con gobiernos extranjeros.

Durante su discurso, Trump anunció que más de un millón de militares de Estados Unidos recibirán un bono de 1.776 dólares. Esto se produce en medio de la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro y el despliegue de parte de la armada en el Mar Caribe.

Estas acciones, entre las que se encuentran ataques a embarcaciones en las que presuntamente se traslada droga, han sido enmarcadas dentro de lo que la gestión de Trump defiende como un programa antidrogas. (con información de TN.com.ar)