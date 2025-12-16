Trump arremete contra Venezuela: ordenó un bloqueo total a sus barcos petroleros sancionados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un bloqueo total a los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Además, amenazó con incrementar el despliegue bélico en la órbita del país sudarmericano.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó Trump en las redes sociales.

En esa línea, detalló: “El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

“Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”, informó el presidente estadounidense.

La semana pasada, Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas, que se mantiene desde agosto por el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper, que navegaba bajo falsa bandera de Guyana, fue incautado por orden de un juez estadounidense debido a sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Trump amenazó con seguir incrementando la presencia naval estadounidense

Irán, uno de los principales aliados de Venezuela, ha denunciado repetidamente la “actitud intimidatoria”, “intervencionista” y “peligrosa” de Washington hacia Caracas en los últimos meses.

El miércoles pasado, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien reiteró su apoyo ante las “provocaciones hostiles” de Estados Unidos. (con información de Infobae)