Egipto reubica dos estatuas colosales de Amenhotep III tras dos décadas de restauración

Egipto reveló este domingo dos estatuas colosales de alabastro del faraón Amenhotep III, de la dinastía XVIII, que fueron reinstaladas en su ubicación original tras más de veinte años de trabajos de restauración, informó el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Las esculturas, que miden entre 13,6 y 14,5 metros de altura, fueron colocadas en el tercer pilono del templo funerario del rey, en la ribera occidental de Luxor, a pocos metros de los célebres colosos de Memnón. Se trata de dos figuras sedentes del faraón, una de las etapas más prósperas del Antiguo Egipto, que gobernó entre aproximadamente 1390 y 1353 a.C.

Las estatuas habían sido halladas en el mismo sitio en forma de fragmentos dispersos y en avanzado estado de deterioro, debido a la sedimentación y a la acción prolongada del agua salada que las cubrió durante siglos. En 2006, un equipo internacional inició un ambicioso proyecto de limpieza, documentación y restauración, que incluyó escaneos en 3D y el reensamblaje de cientos de bloques originales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mohamed Ismail Jaled, la intervención se llevó a cabo conforme a “los últimos métodos científicos y los estándares internacionales adoptados en el campo de la restauración arqueológica”. La elevación y recolocación definitiva de las estatuas se concretó en 2025.

El proyecto permitió además recuperar varios bloques de granito pertenecientes a las bases originales de las esculturas, procedentes del museo al aire libre de los templos de Karnak. Durante las excavaciones, los arqueólogos también hallaron y restauraron unas 280 estatuas y fragmentos de la diosa Sejmet, con cabeza de leona, que aguardan ser exhibidas en la columnata del templo.

Asimismo, se descubrieron dos esfinges de piedra caliza que actualmente están en proceso de restauración, en el marco de un plan integral para la gestión y protección del sitio arqueológico.

La inauguración forma parte del proyecto de conservación de los colosos de Memnón y del templo funerario de Amenhotep III, iniciado en 1998 en cooperación entre el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y el Instituto Arqueológico Alemán de El Cairo. (NA)