China lanzó un reglamento para promover la lectura entre la población

El primer ministro de China, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado para poner en marcha un reglamento destinado a promover la lectura entre el público, que entrará en vigencia el 1 de febrero de 2026.

La normativa tiene como objetivo elevar los niveles intelectuales, morales, científicos y culturales de la población, así como mejorar la civilidad social en general, en línea con la estrategia del país de consolidarse como una potencia cultural socialista.

El reglamento subraya la importancia de mejorar la calidad de las publicaciones y de fomentar la producción de contenidos editoriales de alto nivel. También establece la necesidad de planificar y construir de manera científica instalaciones públicas de lectura, como bibliotecas y espacios comunitarios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, promueve la integración entre la lectura digital y la tradicional, y exhorta a los proveedores de servicios digitales a reforzar la gestión de contenidos y difundir materiales de calidad.

Enfoque social y territorial

El documento prevé apoyo específico para iniciativas de lectura en zonas rurales, antiguas bases revolucionarias, regiones étnicas, áreas fronterizas y regiones menos desarrolladas del país.

También apunta a mejorar el acceso a la lectura para grupos específicos como niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, con el objetivo de reducir brechas culturales y educativas.

Según el Gobierno chino, el reglamento busca consolidar la lectura como una herramienta clave para el desarrollo social, cultural y educativo del país.