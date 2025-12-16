Trump declaró al fentanilo "arma de destrucción masiva" y ordenó una ofensiva judicial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo y a sus principales precursores químicos como un "arma de destrucción masiva".

El texto sostiene que el fentanilo ilícito es "más cercano a un arma química que a un narcótico" y advierte que apenas dos miligramos —"una cantidad casi indetectable, equivalente a entre 10 y 15 granos de sal de mesa"— constituyen una dosis letal.

La orden subraya el impacto devastador de la droga en el país. "Cientos de miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de fentanilo", señala el documento, que instruye al Departamento de Justicia a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales contra el tráfico de esta sustancia.

Además, la directiva encomienda a los Departamentos de Defensa y de Justicia evaluar si corresponde el uso de recursos militares para apoyar las tareas de aplicación de la ley. En ese marco, el medio Politico advirtió en un informe publicado el lunes que el momento de la designación resulta llamativo, en medio de crecientes especulaciones sobre una eventual ofensiva terrestre de Estados Unidos contra presuntos objetivos del narcotráfico en territorio venezolano, como parte de su estrategia de presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Según el reporte, declarar al fentanilo como un arma de destrucción masiva "otorgaría a Estados Unidos una justificación legal adicional para utilizar la fuerza militar contra Venezuela".

Posible reclasificación de la marihuana

En paralelo, Trump afirmó el lunes que su administración analiza "muy seriamente" la posibilidad de firmar una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana en una categoría de menor peligrosidad, lo que implicaría una flexibilización de las restricciones federales.

De concretarse, se trataría de un giro significativo. "El cambio reconocería formalmente, por primera vez, que el cannabis tiene un uso médico aceptado bajo la ley federal", señaló CBS News. (NA)