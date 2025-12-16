Trump denuncia a la BBC y exige 5.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda por difamación contra la cadena británica BBC, acusándola de haber editado de forma engañosa un discurso suyo en relación con los disturbios ocurridos en el Capitolio.

Según informes de prensa, Trump está exigiendo una indemnización de al menos 5.000 millones de dólares por daños y perjuicios.

El mandatario formuló duras declaraciones a los periodistas en la Oficina Oval, justo antes de presentar formalmente la acción legal. Trump afirmó que la cadena alteró el contenido de sus palabras para manipular el mensaje original: "Literalmente, me pusieron palabras en la boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije al salir del clóset", declaró.

La demanda se centra en la acusación de que la BBC habría manipulado la grabación de un discurso, creando una falsa narrativa sobre la participación del presidente en los eventos del Capitolio.

La BBC reconoció que la edición fue un "error de juicio" y ofreció disculpas, aunque ha sostenido que no existe base legal para una demanda por difamación, y se ha comprometido a defenderse en los tribunales.

Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, renunciaron tras la polémica. Expertos legales han señalado que Trump enfrentará retos para probar difamación bajo las leyes estadounidenses, que protegen fuertemente el discurso de interés público y requieren demostrar que el medio actuó con conocimiento de falsedad o temerariamente.

Esta es la primera denuncia que realiza el primer mandatario norteamericano a una cadena internacional en una disputa judicial de alto perfil. En EE.UU ya había actuado contra medios de comunicación.