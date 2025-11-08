Multas de tránsito: las más caras ya rozan los dos millones de pesos

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con una suba del 6,53 % respecto al bimestre anterior, quedó definido en 1.711 pesos el valor para noviembre y diciembre de la Unidad Fija (UF), la cual se utiliza en la provincia para calcular el valor de las multas de las infracciones de tránsito.

Esta modalidad rige desde 2009 y relaciona a la UF con el precio de la nafta de mayor octanaje de la petrolera YPF, tomado en la sucursal La Plata del Automóvil Club Argentino.

El mecanismo es el mismo que utiliza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aunque en ese caso la UF adopta la mitad del precio promedio de la nafta de mayor octanaje.

En lo que va del año, en la provincia el aumento ha sido del 22,40%, porcentaje que coincide con el correspondiente a la inflación entre enero y octubre.

Los valores

De acuerdo a la infracción es el valor de la multa, la cual se establece mediante cierta cantidad de UFs, variando entre un mínimo de 50 UF ($ 85.500) y un máximo de hasta 1.500 UF ($ 2.566.500).

En nuestra ciudad, el criterio del Juzgado de Faltas es aplicar el valor mínimo admitido y alentar al infractor a que realice el pago voluntario. De hacerlo, abona el 50% de ese monto mínimo. De no adherir a esa modalidad, pierde la bonificación y corre el riesgo de ser sancionado con un monto mayor.

Con aroma a nafta

Con el valor de las multas atado al combustible, esta se incrementa de manera inmediata con cada ajuste que establecen las petroleras. Entre 2009 –en que comenzó a regir esta modalidad-- y 2025 la nafta YPF de mayor octanaje pasó de $ 3,20 a $ 1.700, un aumento del 54.400 %.

En 2009, negarse a realizar el test de alcoholemia se penaba con hasta $ 3.200. Hoy se castiga con un tope de $ 1.711.000. Con un detalle adicional, aquellos $ 3.200 equivalían a 842 dólares mientras que hoy corresponden a 1.160 dólares.

Estos valores resultan preocupantes para cualquiera. Sin embargo, existe una alternativa o camino que reduce a cero todo castigo pecuniario: respetar las leyes y no cometer infracciones viales.

Las faltas

La infracción más cometida en nuestra ciudad es la de utilizar el celular mientras se conduce. Representa el 24 % de las multas, con el agravante de ser una de las conductas que más accidentes genera dada la distracción que provoca en el conductor.

De acuerdo a los especialistas, el uso del teléfono reduce hasta un 50% el tiempo de reacción y multiplica por 20 el riesgo de sufrir un accidente al escribir o leer mensajes de texto.

La segunda falta más sancionada es la de estacionar en lugares prohibidos, con el 23 % del total. Si bien no es una acción de riesgo, el infractor se expone a una multa de hasta $ 1.711.000.

La pena es menor si se estaciona en zonas indebidas --doble fila, garaje, parada de ómnibus, ochava o senda peatonal--, falta que representa el 14,53 % de las infracciones.

Las siguientes contravenciones más sancionadas son: carecer de licencia (9,75 %), no tener seguro obligatorio (8,70 %), no respetar los semáforos (6,28 %), alcoholemia-estupefacientes (4,74%), circular sin casco (3,77%) y hacerlo sin chapa patente (2,69 %).

Precios actuales

Estos son los montos vigentes, mínimos y máximos, para noviembre-diciembre 2025. En todos los casos el pago voluntario tiene un 50% de descuento.

--Sin cobertura de seguro obligatorio: $ 513.300 y $ 1.711.000

--Sin comprobante de seguro: $ 85.550 y $ 171.100

--Uso telefonía celular: $ 256.650 y $ 855.500

--Sin cinturón de seguridad: $ 171.100 y $ 855.500

--No respetar semáforo: $ 513.300 y $ 855.500

--Estacionar zona prohibida: $ 513.300 y $ 1.711.000

--Exceso de velocidad: $ 256.650 y $ 1.711.000

--Circular sin licencia: $ 171.100 y $ 769.950

--Ruidos molestos: $ 513.300 y 1.711.000

--Negarse al test Alcoholemia: $ 855.500 y $ 2.053.000

--Test de alcoholemia positiva: $ 513.300 y $ 1.711.600

--No registrarse en parquímetros: $ 25.700

Los pagos

No es simple establecer qué recaudación generan las multas en la ciudad. La razón es que existen muchas variables a la hora de establecer valores, desde los pagos con descuentos, la variabilidad de montos mínimos y máximos, las sanciones desestimadas y la siempre muy baja tasa de cobrabilidad, ubicada históricamente en el 25 %.

También hay que tener en cuenta que las deudas de tránsito prescriben a los cinco años.

Para los casos de morosidad, el juzgado de faltas intima al deudor y de no obtener respuesta inicia el reclamo por vía judicial.

Ese trámite suele demorar atento a que el juzgado de faltas tiene a cargo, además del tránsito, todas las causas iniciadas por las áreas de fiscalización Comercial, Bromatología, Veterinaria y Zoonosis; Saneamiento Ambiental, Obras Particulares, OMIC (Defensa al Consumidor) y denuncias de particulares.

Al margen

La multa más elevada establecida por la normativa castiga a aquellos camiones que circulen con carga que exceda las dimensiones o el peso máximo reglamentario, sin tener el correspondiente permiso, y es de 20.000 UF, es decir la bonita suma de $ 34.220.000 pesos.