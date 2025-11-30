Pigüé prepara tres días de festejos por su 141º aniversario

Tres días de festejos llevará adelante la comunidad de Pigüé para celebrar el 141º aniversario de la fundación de la ciudad. Además de los actos protocolares, habrá desfiles, shows musicales y una nueva edición de la Fiesta de la Omelette Gigante.

El jueves 4 de diciembre comenzarán las actividades con un acto que tendrá lugar, desde las 8, en la plaza San Martín (avenida Casey y Mitre).

A las 17, en el mismo lugar, se presentarán Tike’Yra y el cuerpo de baile de Chez Auca, así como el Coro Francisco Isally y el grupo folklórico Los del Curamalal. También se habilitará un paseo de microemprendedores locales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Una hora más tarde comenzará el clásico desfile de instituciones sobre la avenida Casey, y en el cierre –alrededor de las 20- habrá un show de música popular con la banda Tomá por Loco.

Las actividades luego se trasladarán al sábado 6, en el parque municipal Fortunato Chiappara. Ese día, a las 18, se inaugurará en el lugar la Exposición Rural y Comercial de la ciudad, con stands de emprendedores, artesanos y manualistas, así como un gran paseo gastronómico.

Desde las 19, pasaran por el escenario central de la fiesta Pato Viganoni, Grupo Universitario y, en el final, Ke Retumbe.

El domingo 7 las actividades comenzarán a las 11 con el simpático desfile de la Cofradía Mundial de los Caballeros del Omelette Gigante en el parque municipal.

Será la antesala de la 26ª edición de la Fiesta de la Omelette Gigante, durante la cual se utilizarán más de 20 mil huevos para dar cuerpo a este platillo típico de la gastronomía francesa.

Alrededor de las 13 se distribuirán las porciones en grandes rodajas de pan, todo en forma libre y gratuita.

Sobre las 17 comenzarán los shows de Karma Nativo, Jess & Nahu, Cantores y, en otro gran cierre, la banda de cumbia Amar Azul.

El intendente Matías Nebot, al presentar oficialmente el cronograma de actividades por el 141° aniversario de Pigüé, destacó el trabajo conjunto con las instituciones y la comunidad para hacer posible “una nueva edición de esta fiesta tan esperada y de relevancia regional y nacional”.

“En un contexto de emergencia económica, hemos decidido llevar adelante una celebración austera, pero con una gran carga simbólica y participativa, respondiendo al pedido de la comunidad y de las instituciones que son el corazón de este aniversario”, expresó Nebot.

También destacó el regreso del tradicional desfile de instituciones sobre la avenida Casey, que volverá a reunir a las familias pigüenses en uno de los momentos más representativos de la celebración.

“Los festejos incluirán además una amplia propuesta cultural, comercial y gastronómica, con artistas locales, expositores, emprendedores y la tradicional 26ª edición del Omelette Gigante, elaborado con 20.000 huevos, símbolo de nuestra identidad y fraternidad”, se destacó.

El Intendente Nebot remarcó que, al haberse decretado feriado local, todos los vecinos podrán disfrutar de la celebración, mientras que comercios y emprendedores tendrán la oportunidad de participar y trabajar, impulsando la economía, la cultura y el turismo local.

“Los 141 años de Pigüé representan una nueva oportunidad para celebrar nuestra historia, nuestra identidad y el esfuerzo conjunto que nos permite seguir construyendo el lugar que queremos”, cerró el jefe comunal.