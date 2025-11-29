La Justicia de Familia en Bahía Blanca tiene motivos para “celebrar”

El nuevo juzgado ya funciona en la avenida Colón 46. Fotos: Emilia Maineri y archivo La Nueva.

“Esto es relevante porque le va a facilitar la vida a la gente”.

La abogada Carolina Duprat, directora del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, “celebró” la puesta en marcha, hace menos de dos semanas, del Juzgado de Familia N° 4.

Y hay motivos suficientes para destacar el alcance de la noticia: por un lado se advierte un crecimiento importante en el número de causas en un fuero sensible y, por otro, se trata de un organismo que fue creado por ley hace más de 10 años, pero que recién ahora se activa.

Dilatados tiempos para seleccionar al personal y a su lugar de funcionamiento causaron tal demora.

Es por eso que reparar solo en "los tiempos de la Justicia", sin atender "los tiempos de la burocracia", puede llevar a conclusiones relativas.

El Juzgado de Familia N° 4, de esta manera, se suma a los otros 3 juzgados ya existentes en el Departamento Judicial Bahía Blanca. Todos funcionan en la avenida Colón 46.

¿Por qué es tan importante la novedad? "Porque va a agilizar los trámites", confirmó Duprat.

Y se trata de temáticas que afectan el andar diario de toda la sociedad. No solo aborda conflictos de divorcio, sino también pago de cuota alimentaria, tenencia de hijos, filiaciones, violencia doméstica (creció especialmente después del aislamiento sanitario del COVID-19), salud mental, adicciones, abusos y hasta discapacidades.

De ahí la necesidad de sumar un juzgado, una boca más de respuesta, no solo para Bahía sino también para los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist y Villarino.

Desde 2018 a la fecha -a excepción de 2020, año de inicio de la pandemia-, el fuero de Familia de Bahía Blanca inicia más de 8.000 causas por año.

El lunes 17 de noviembre pasado -la fecha original era el 27 de octubre, pero se demoró porque faltaban completar legajos de la planta funcional- abrió sus puertas el Juzgado de Familia N° 4 en el séptimo piso de Colón 46.

Esta situación motivó cambios en la tarea de todo el fuero, según dispuso la secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

A modo de compensar el trabajo, las causas que ingresaron en los restantes 3 juzgados en junio, julio y agosto pasados, junto con los antecedentes de cada una de ellas, pasarán a manos del nuevo organismo.

Y desde la fecha de apertura, de cada 5 causas que ingresen a Familia, 4 van a ir al nuevo juzgado y la restante a los otros tres. Aunque habrá monitoreo constante, así será el "reparto" hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.

El nuevo juzgado, a partir del aluvión de causas que va a recibir, hizo un llamado a los abogados del fuero para que, en caso de ser parte en algunas de las causas en trámite que va a recibir, se comuniquen a fin de reprogramar audiencias previamente fijadas, para ser reubicadas según la agenda del tribunal.

"Un desahogo"

Lucas Di Nucci, secretario general de la seccional local de la Asociación Judicial Bonaerense, aseguró que están "felices" por la puesta en marcha del nuevo juzgado.

"Su funcionamiento, después de haber sido creado por ley hace 10 años, se iba a dar a principios de este año, pero se demoró por lo del 7 de marzo. La Asesoría Pericial se iba a mudar de Colón 46 a Corrientes 110 (para dejarle lugar al juzgado), pero ese edificio sufrió muchos daños por la inundación", explicó el gremialista.

Con respecto al personal que se sumó a Familia Nº 4, Di Nucci dijo que en su mayoría se trata de empleados de los otros tribunales, con lo cual puede llegar a haber "un impacto" en los primeros tres juzgados hasta que se cubran vacantes.

"El nuevo juzgado se estaba necesitando y en el tiempo va a propiciar la ayuda para bajar el colapso del fuero. En ese sentido estamos contentos porque va a venir un desahogo, con una atención más rápida y mayor eficiencia en un fuero que es muy sensible", cerró Di Nucci.

Según el Centro de Investigación y Formación de la AJB, las causas en Familia en la ciudad crecen a un ritmo mayor que el personal. Entre 2014 y 2024 los expedientes aumentaron cinco veces más que el personal.

A su vez, marcó que en los últimos 5 años el promedio de causas por juzgado en Bahía Blanca supera levemente (en un 4,3%) al provincial.

Pocos organismos

Hasta el 17 de noviembre pasado, el Departamento Judicial Bahía Blanca tenía una muy baja relación entre los juzgados de Familia y la cantidad de habitantes, si se compara con las otras 19 jurisdicciones provinciales.

En ese ranking -y hasta la creación del cuarto organismo- Bahía se ubicaba en el puesto 15° del total de 20°, con un juzgado de Familia cada 211.000 personas, si se cuenta a nuestra ciudad y la región que abarca la Justicia (no se cuenta a Tres Arroyos, que tiene juzgado propio).

Ahora tiene un juzgado cada 158.000 personas, con lo cual Bahía escaló 4 puestos en esa nómina.

El de más baja relación es Dolores, con un 1 juzgado de Familia cada 366.000 personas, seguido por Mercedes (1/319.000), Moreno-General Rodríguez (1/246.000) y San Martín (1/225.000).

En el otro extremo, el más positivo de la tabla, figura el Departamento Judicial Necochea al tope, con un juzgado de Familia cada 65.000 personas.

Lo siguen el departamento de Azul (1/100.000); Junín (1/102.000); Avellaneda (1/104.000) y Mar del Plata (1/114.000).

Abogado de Pringles como titular

Juez. El abogado pringlense Martín Alejandro Larceri es el titular del recién habilitado Juzgado de Familia N° 4.

Subrogancia. Fue nombrado como juez en 2017 pero, como no se abría el organismo, subrogó en el Juzgado de Paz de su ciudad y en Familia N° 3.

Ubicación. El juzgado está en el séptimo piso de Colón 46. Allí funcionan los otros tres juzgados del fuero.

Acompañantes. Al juez lo acompañan Julieta Martellini (secretaria) y Lorena Paola Di Milo (consejera).